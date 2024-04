Gilardino e il futuro: "Fino a quando non ci sarà un punto netto..."

L'allenatore ha presentato così la sfida al Verona : "La settimana è stata molto positiva. Ho visto i ragazzi vogliosi e determinati per la partita di domani. Incontriamo una squadra che ha necessità di fare punti, ormai siamo vicini alla fine del campionato. Noi abbiamo l'obbligo tenere alta l’intensità mentale e di prendere punti importanti con atteggiamento, rabbia agonistica e desiderio di migliorarci sempre. Non c'è ancora nulla di concreto e matematico, abbiamo bisogno di fare la prestazione contro una squadra che ha avuto difficoltà, ma ha sempre mantenuto un'idea e una filosofia di gioco. Questo è sicuramente merito di Baroni , a cui faccio pubblicamente i complimenti. Sappiamo che partita ci aspetta e in che campo andiamo a giocatore. Ne dobbiamo essere tutti consapevoli per fare una partita gagliarda".

Gilardino: "Retegui è out, su Malinovskyi..."

Gilardino ha quindi fatto il punto sulla situazione infortunati, con i tanti calciatori indisponibili per i rossoblù: "Matturro, Cittadini, Vitinha e Malinovskyi sono gli assenti, compreso anche Retegui che si sta riprendendo dal problema alla caviglia. Vitinha mi auguro che possa recuperare prima del previsto, mentre Malinovskyi ci auguriamo tutti possa rientrare prima della fine del campionato".

Genoa, Gilardino: "Futuro? Sono in scadenza"

L'allenatore si è poi espresso così sull'argomento: "Basta domande sul mio futuro perché poi ci si annoia a parlare e a sentirle. Con la società c'è un dialogo costante e ci siamo detti ch quando ci saranno delle novità verranno comunicate. Ora ho talmente tante cose a cui pensare per il Genoa, per ogni singolo giocatore, per la squadra e per cercare di motivare i ragazzi, che le energie sono indirizzate solo verso questo unico obiettivo. Non sto pensando ad altro. Ho grandissima fiducia e rispetto nel Genoa e nei dirigenti per quello che mi hanno dato. Li ho ringraziati e li devo ringraziare quotidianamente come tutto l'ambiente. In questo momento mancano otto partite alla fine della stagione e dobbiamo focalizzarci a domani che è l'Hellas Verona. Nell'ottica di un allenatore e di una società, portarsi avanti sarebbe il top. Io ho fatto un'intervista pochi giorni fa e credo che dal mio viso e dai miei occhi ci sia emozione quando parlo del Genoa. Si vede quanto io sia affezionato e voglia bene a questo ambiente e a questi ragazzi, e la mia gratitudine per aver avuto la possibilità di allenare il Genoa. Ci saranno delle valutazioni da fare con la società. Essendo un allenatore in scadenza, è normale che ci possano essere delle notizie come quelle di questa settimana. Succederà finché non ci sarà un punto netto sulla vicenda".