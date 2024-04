Zangrillo, Genoa e futuro Gilardino: "Costruire e programmare insieme a lui"

"Il merito di questa bella stagione è totalmente attribuibile a lui e ai ragazzi". Così Alberto Zangrillo nell'elogiare l'annata del Genoa dando ampi meriti al lavoro di Gilardino e della squadra stessa. Una salvezza raggiunta a quattro giornate dalla fine dopo la netta vittoria per 3-0 sul Cagliari di Ranieri a Marassi. Obiettivo raggiunto con largo anticipo che permette alla società di programmare con serenità e tranquillità il futuro, soprattutto per quanto riguarda la panchina di Gilardino.

Alberto Zangrillo vuole mettere il primo tassello per la prossima stagione e nelle sue idee ci sarebbe la volontà di proseguire con il progetto portato avanti con Gilardino. A Dazn il presidente rossoblù non ci gira attorno: "Io gli voglio bene e l'ho sempre tutelato. Bisognerà sentire anche il suo parere, sarebbe difficile e doloroso perderlo. Credo ci siano tutte le condizioni per costruire e programmare insieme a lui".

Dunque saranno giorni importanti per il futuro del tecnico biellese e lui stesso dopo la partita lo ha lasciato intendere: "Futuro? In questi giorni ci incontreremo e parleremo". Un anno e mezzo fa era in Primavera, qualche anno prima in D a Rezzato mentre adesso è colui che ha portato il Genoa alla salvezza dopo la promozione della passata stagione.