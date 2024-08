Gilardino punta su Vitinha e sull'ex Inter contro Inzaghi: "L'uomo giusto"

GENOVA - “La mia percezione è molto positiva per quello che mi sta trasmettendo la squadra. Ci sono voglia di iniziare, consapevolezza, entusiasmo ed è quello che deve portarci ad affrontare al massimo una grande squadra, di caratura internazionale, che l'anno scorso ha vinto meritatamente il campionato". Sono le parole del tecnico del Genoa Alberto Gilardino, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato, domani contro l'Inter Campione d'Italia: "Gudmundsson? Lo ringrazio tanto, ma tutti noi gli abbiamo dato tanto. Ha avuto una crescita che non sarebbe stata possibile senza di noi, senza questa squadra. Nell’ultimo periodo non era in gruppo perché aveva un problema all’adduttore, non se lo era inventato ma, a oggi, Albert è il passato, il presente si chiama Genoa. Ma sono contento per Pinamonti, perché nel momento in cui è andato via Retegui c’era la volontà di trovare un giocatore con quelle caratteristiche e che si potesse sposare o con Vitinha, o con Messias o Ekuban", aggiunge il tecnico del Grifone sull'attaccante scuola Inter, con cui ha collezionato 15 presenze e 1 gol in due differenti esperienze tra il 2016 e il 2021.