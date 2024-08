Gilardino su Miretti al Genoa: “Perché abbiamo scelto lui. Alla Juve..."

Monza-Genoa, la conferenza di Gilardino

Gilardino ha presentato la sfida contro il Monza: "È una squadra ostica da affrontare. L'anno scorso ci ha portato via sei punti, ha giocatori di qualità. C’è massimo rispetto da parte nostra ma la consapevolezza di andare a fare una grande partita". Su Pinamonti: "Andrea è la prima settimana che si allena con la squadra, ha grande voglia di dimostrare. Non ha molti minuti nelle gambe perché non ha fatto amichevoli e non ha giocato in Coppa Italia. Può partire dall'inizio così come può subentrare. Sono valutazioni che farò nelle ultime 24 ore". Sulle 100 presenze: "Sono molto giovane e raggiungere questo numero mi rende orgoglioso. Guardo avanti, penso al presente e non guardo più indietro, penso a migliorare ogni settimana". Su Messias: "Lui può giocare in più ruoli. Può essere utilizzato anche come esterno, come quinto. È un giocatore che attraverso le sue doti fisiche può determinare. Sta bene, ha entusiasmiamo e gli si chiede di fare la differenza anche nella prossima partita". Poi ha proseguito sul calciomercato: "Se Miretti può essere quel giocatore che ci serve in mezzo al campo? Come ho già detto più volte, andando via Strootman abbiamo la necessità di prendere un calciatore in quel reparto. Le idee ci sono, ma al momento non ci sono novità. Mancano ancora giorni alla fine del mercato, siamo vigili e laddove si possono portare migliorie alla squadra dobbiamo farci trovare pronti. Se mi piace come calciatore? Ha fatto vedere il suo valore nella Juventus. Ha corsa e tecnica. Un giocatore che può portare caratteristiche positive alla squadra ma al momento non so dirvi altro".