Miretti al Genoa in prestito, ci siamo: l'idea di Gilardino per valorizzarlo

Ci siamo. Il Genoa è in chiusura per Fabio Miretti. Via libera della Juve che ha accettato di far partire il centrocampista con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da limare gli ultimi dettagli, ma anche lo stesso calciatore ha detto si al Grifone che l’ha corteggiato per mesi. I primi contatti - come svelato da Tuttosport - risalgono infatti allo scorso aprile. Da allora i rossoblù hanno sempre mantenuto vivo il pressing su Miretti e il suo entourage, aspettando il momento propizio per affondare il colpo. Scoccato settimana scorsa dopo la decisione di Giuntoli e Motta di reintegrare in rosa McKennie. Un ritorno quello dell’americano che ha chiuso ulteriormente le porte della Vecchia Signora al classe 2003, che ha deciso di guardarsi intorno. In parecchi l’hanno cercato (Parma, Monza e Como), ma la costanza del corteggiamento genoano ha fatto la differenza.