Gilardino saluta così Genoa: cos'è successo tra tifosi e giocatori

Gilardino ha condiviso una lunga lettera sui propri social per ringraziare calciatori e tifosi al termine della sua avventura sulla panchina del Genoa : "Ciao GenoA! Vorrei salutare e ringraziare chi ha creduto in me, come Allenatore e, prima di tutto, come Uomo. Un saluto e un grazie a tutti i giocatori che in questi anni hanno condiviso con me questo lungo ed emozionante viaggio, ai miei due alleati fidati, Tano e Dario, e a tutto il mio staff. Ringrazio di cuore tutte le persone che lavorano al Pio con dedizione e passione, costantemente per il bene della squadra. Grazie a tutto il Popolo Genoano, anima instancabile e cuore pulsante del Grifone, grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa di unico e straordinario. Vi porterò nel cuore, per sempre. Gila".

Genoa, i messaggi di tifosi e calciatori per Gilardino

La notizia dell'esonero non è stata presa bene in casa Genoa, con i tifosi che stanno continuando a manifestare la propria vicinanza ad Alberto Gilardino. Sui social si leggono infatti frasi come: "Gila uomo vero. E' tutto sbagliato, non doveva andare così", o "Eri l'unico a non meritare un trattamento del genere" e ancora "Tu sei l'unica persona credibile di tutta la vicenda". Spazio poi anche ai calciatori rossoblù, con la speciale dedica di Ruslan Malinovskyi per il suo ex allenatore: "Grazie Mister per quello che hai fatto per noi. Per essere sempre umano e gentile anche nei momenti difficili. È un onore conoscerti. Ho imparato tanto con te. Hai creato l'atmosfera della famiglia, ti siamo grati per tutto. Non ci salutiamo! In bocca al lupo in futuro". Un messaggio simile a quello di Albert Gudmundsson, ora alla Fiorentina, che ha voluto comunque condividere una foto in compagnia del suo ex allenatore dopo la notizia dell'esonero.

