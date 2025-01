Il Genoa non passa a Lecce, Balotelli resta in panca: la risposta di Vieira

Termina a reti bianche lo scontro del Via del Mare tra Lecce e Genoa . Un legno per parte tra giallorossi e rossoblù , ma alla fine a vincere è l'equilibrio. Un punto che Patrick Vieira , tecnico dei grifoni, ha definito prezioso, proseguendo gli ottimi risultati in trasferta: non è mancata una battuta sul mancato ingresso di Mario Balotelli . Marco Giampaolo , allenatore dei pugliesi, si è invece soffermato sul problema in termini realizzativi da parte della sua squadra.

Genoa, Vieira tra Lecce e Balotelli

Così Vieira ai microfoni di Dazn: “C’è sempre la voglia di gestire meglio la gara, ma sono soddisfatto del punto preso contro una squadra che ha fatto un’ottima partita. Siamo rimasti solidi, uniti, abbiamo preso un punto meritato: loro hanno avuto il possesso ma senza creare molto, tutt’e due le squadre hanno colpito il legno. Credo che il pari sia meritato, abbiamo mostrato solidità. L’equilibrio è stato importantissimo, volevamo creare di più, andando di più in contropiede, ma di fronte avevamo una squadra organizzata che non ci ha lasciato spazi. Non era semplice uscire da qui con un punto, abbiamo mostrato qualità difensiva, abbiamo avuto 2-3 occasioni che potevamo sfruttare meglio per segnare. Sono contento del punto preso oggi contro una bella squadra”. Il discorso si sposta sui singoli: “Vitinha ha fatto una grande gara, mostrando lo spirito che dobbiamo avere. Questa generosità da parte sua è stata bellissima, ma da parte di tutta la squadra: quando giochiamo fuori casa in un campo difficile… Ci sono squadre più forti che hanno perso punti a Lecce. Abbiamo bisogno che tutti i giocatori siano uniti sul campo, a fare un lavoro per la squadra: oggi credo che Vitinha, Pinamonti e Moretti l’hanno fatto. Partita difficile, ma abbiamo dimostrato che stiamo crescendo come squadra. L’importante era non perdere, e sono contento del valore mostrato".

Su Frendrup invece: "Un giocatore fondamentale, come Badelji, come Thorsby: giocatori con esperienza, qualità. Credo nel gruppo, sono tutti i importanti: abbiamo visto casa che ha giocato la sua gara dopo tanto tempo, Jeff che torna da infortunio: abbiamo bisogno di tutti i giocatori in forma, che diano tutto". Infine su Balotelli: “Mancato ingresso pur avendo una sostituzione a disposizione? Mario è un giocatore importante, come Sabelli o Vogliacco che non sono entrati, e come loro anche altri. Facciamo un gioco di squadra, sono tutti importanti: oggi ho fatto delle scelte, domani ne farò altre. Le cose più importanti sono squadre e società, se tutti capiamo questo faremo cose interessanti come oggi”.