Vieira, messaggi per Inter e Juve: "Marotta mai sentito, Miretti cresciuto al Genoa"

"Al di là dell'aspetto tattico, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato lo scorso anno. Mi è sempre piaciuto lo spirito giusto che hanno avuto i giocatori, siamo riusciti a venir fuori da una situazione complicata perché abbiamo sempre pensato da squadra, abbiamo sempre pensato al noi e questa, per me, è una cosa importantissima. Poi viene la tattica". Patrick Vieira , dal ritiro di Moena e ai microfoni di Sky Sport, parla della nuova stagione del Grifone. Lo scorso anno è subentrato in corsa, sostituendo Gilardino , adesso comincia dal ritiro pre-campionato e ha le idee chiare sul tipo di lavoro da portare avanti.

Genoa mix di esperienza e gioventù

Punta anche sullo zoccolo duro di un Genoa che è un mix di esperienza e gioventù, ma con il mercato ancora in corso le cose possono cambiare e Vieira parla di un elemento, come Bani, al centro di diverse trattative di mercato (il Palermo punta su di lui). "E' importante avere giocatori che conoscono bene la società e noi abbiamo la fortuna di avere calciatori come Bani, che per noi è un elemento importante", sottolinea il tecnico francese. "C'è Malinovskyi, Ekuban, abbiamo giocatori esperti che devono guidare i nuovi che arrivano e i giovani che crescono, devono fargli capire che giocano in una società importante e con una grande tifoseria, che bisogna dare il massimo, dopo le partite si possono vincere e perdere, ma dobbiamo sempre dare tutto", dice Vieira che poi parla del seguito che il Grifone ha e ha sempre avuto, come dimostrano i 25 mila abbonati già sicuri. "Qui c'è una grande passione e tutto questo ci dà ancora più motivazioni per dare il meglio e migliorare rispetto alla scorsa stagione".

Restroscena Inter

In arrivo Valentin Carboni, talento dell'Inter che Marotta gira volentieri al Genoa anche per la presenza di Vieira al quale ha rivolto sinceri complimenti. "Non l'ho mai sentito", dice l'ex centrocampista, il cui nome era stato accostato alla panchina nerazzurra dopo l'addio di Inzaghi. "Chi viene qui in prestito fa bene, è stato così negli ultimi anni, diamo tempo ai giocatori, li facciamo crescere, qui è un bel posto dove vivere - spiega riferendosi ai prestiti -. Abbiamo avuto giocatori come Miretti che qui si sono divertiti, perché qui si sta bene e si può crescere". "Sono arrivati giocatori di qualità, noi vogliamo essere ambiziosi, l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, ma adesso si riparte da zero e sappiamo che rimanere in A sarà molto complicato. Abbiamo preso elementi di qualità che ci possono permettere di essere più ambiziosi sul piano del gioco e della classifica", ha aggiunto e concluso Vieira.