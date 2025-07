Marotta gela Calhanoglu, "Resta all'Inter. Leoni talento, Carboni al Genoa"

MILANO - A margine dell'Assemblea di Lega di Serie A il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta ha trattato brevemente i temi caldi in casa nerazzurra con gran fiducia per la prossima stagione: "Fiducioso? Sempre, massimo, massimo ottimismo, assolutamente. Siamo l'Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro". Tra questi temi il più rilevante è la situazione di Hakan Cahlanoglu sulla quale Marotta ha tagliato corto: "Non ci sono novità, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando convocato".

Leoni, Carboni ed Esposito: il punto

Inter attiva sia in entrata che in uscita, il giovane difensore del Parma Giovanni Leoni è tra gli obiettivi dei nerazzurri anche se Marotta non si sbottona: "È un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro". Confermato il futuro al Genoa di Valentin Cabroni: "Sì, destinazione giusta, con un bravo allenatore come Vieira" infine ancora da valutare la situazione di Sebastiano Esposito: "Vediamo, è, presto".