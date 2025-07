Calhanoglu, alla fine è ancora Inter: come torna dopo la frattura Mondiale

Il Galatasaray si tira fuori dalla corsa per Hakan Calhanoglu. La presenza a Milano della dirigenza turca, impegnata nella trattativa per Victor Osimhen, ha favorito un contatto diretto con i vertici dell’Inter. Quasi più cortesia che mercato: i nerazzurri hanno ribadito che luglio non è tempo di saldi. La richiesta di 40 milioni di euro formulata nei primi contatti portati avanti dall’agente Gordon Stipic - anche lui ieri a Milano, ma in altre faccende affaccendato - è flessibile, ma fino a un certo punto. Sotto i 30, l’Inter non scende. Una vera trattativa non è mai partita, e per il centravanti nigeriano di soldi dalle casse di Istanbul ne dovrebbero uscire parecchi: da qui il passo indietro del Galatasaray. Calhanoglu, del resto, non ha mai chiesto la cessione e con questa mossa l’Inter ha ribadito la propria linea: la permanenza, come vi abbiamo raccontato ieri, non è certo il peggiore dei mali. La composizione della frattura creatasi dopo le parole di Lautaro e Marotta è complicata ma possibile, il faccia a faccia voluto da Cristian Chivu negli Usa è stato un primo passo decisivo, un messaggio di leadership alla squadra.