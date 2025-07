Calhanoglu, tanto cinema e poca sostanza: la clamorosa alternativa Inter

Inter, su cosa si riflette

C’è un però ed è quello che sta facendo riflettere tutti in Viale della Liberazione: Calhanoglu non ha mai chiesto ai dirigenti dell’Inter di andare via e il Galatasaray, tolto qualche sondaggio esplorativo, non ha finora intavolato alcuna trattativa per prenderlo. Insomma, grande “cinema” e poca sostanza. Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, come rivelato dai media turchi, è in arrivo in Italia per provare a chiudere l’affare Osimhen. Il nigeriano, che nell’ultima stagione ha segnato tanto e vinto col Gala, è da inizio estate il principale obiettivo dei giallorossi. Finché avranno una chance di prenderlo, per un affare che si annuncia assai dispendioso economicamente, le loro energie saranno solo su Osimhen.