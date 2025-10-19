Vieira e il rigore sbagliato da Cornet: "Non è colpa sua se non abbiamo vinto". Sui fischi...

Il Genoa ha rimandato ancora l'appuntamento con la vittoria . La squadra di Vieira è sbattuta contro il muro del Parma e non è riuscita a sfondarlo nonostante l'uomo in più dal 42' per il rosso a N'Diaye. Una grande occasione sprecata per il Grifone che ha sbagliato anche un rigore allo scadere, con Suzuki bravo ad ipnotizzare Cornet e regalare un punto importante ai ducali. Tanti fischi al triplice fischio per i padroni di casa e ne ha parlato anche l'allenatore francese nel post partita.

Genoa-Parma, le dichiarazioni di Vieira

Sui fischi subiti dalla squadra, Vieira è stato sincero: "Li dobbiamo accettare. Credo che lo sono sulle prestazione, non sull'atteggiamento. Sul fatto che non abbiamo segnato li capisco bene. I tifosi si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere". Poi ha aggiunto: "Oggi, che eravamo in superiorità numerica, speravamo di far gol. Abbiamo fatto entrare giocatori che ci potevano dare ampiezza e uno contro uno. Dobbiamo accettare le critiche e andare avanti".

Il tecnico del Grifone ha parlato poi del rigore sbagliato da Cornet: "Se era lui il designato? Questo è il calcio. Ci sono i giocatori che in campo si prendono la responsabilità. Cornet non sarà l'ultimo a sbagliare il rigore e dobbiamo accettarlo. Non è colpa sua se non abbiamo vinto. Queste difficoltà le dobbiamo gestire sulla squadra e andare avanti". Sul momento che sta vivendo il Genoa, ancora a secco di successi in Serie A: "Ho sempre detto che questa stagione sarebbe stat difficile. Sull'aspetto della creatività eravamo un po' in difficoltà ma alla fine abbiamo tirato in porta 22 volte, creando quattro occasioni da gol più il rigore. Il loro portiere ha fatto grandi parate. Forse è mancata un po' di cattiveria per fare la differenza ma è importante per noi accettare questo momento difficile e continuare ad essere uniti cercando la vittoria". Poi ha concluso: "Non siamo riusciti a segnare perché il Parma ha difeso bene ma non cambierei nulla della partita".