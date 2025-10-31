Genoa, dentro o fuori Vieira: contro il Sassuolo si gioca tutto

Patrick Vieira confermato sulla panchina del Genoa. Per lui ultima chance in trasferta lunedì sera col Sassuolo. Oggi ha diretto l'allenamento e dopo l'incontro col neo ds Diego Lopez è arrivato il via libera per il francese che si giocherà tutto nel prossimo match dove il Grifone dovrà cercare di portare a casa punti. In caso di ko a quel punto sarebbe scontato il divorzio e sono varie le ipotesi per la sostituzione: da Paolo Vanoli all'ex capitano genoano Mimmo Criscito, oggi tecnico dell'Under 17 del Grifone. Un match da dentro o fuori, dunque, quello che affronterà Vieira con il suo Genoa, e che potenzialmente potrebbe risultare l'ultimo alla guida dei rossoblu, salvo esito positivo.
Genoa, avvio di stagione tremendo
Il Grifone sembra aver perso la capacità di volare. Definire negativo quest'avvio di stagione del Genoa risulterebbe assolutamente riduttivo: il ruolino di marcia di Vieira recita tre pareggi e sei sconfitte in nove giornate, con la squadra rossoblu che resta salda all'ultimo posto in classifica. L'unica vittoria conquistata dai rossoblu è quella dello scorso settembre contro l'Empoli in Coppa Italia per 3-1, ma in campionato la storia è decisamente diversa. A Sassuolo esiste un'unica strada percorribile per risollevare gli animi della società e, al contempo, per alimentare le possibilità di permanenza di Vieira a Genoa: quella della vittoria.