Genoa, dentro o fuori Vieira: contro il Sassuolo si gioca tutto

Patrick Vieira confermato sulla panchina del Genoa. Per lui ultima chance in trasferta lunedì sera col Sassuolo. Oggi ha diretto l'allenamento e dopo l'incontro col neo ds Diego Lopez è arrivato il via libera per il francese che si giocherà tutto nel prossimo match dove il Grifone dovrà cercare di portare a casa punti. In caso di ko a quel punto sarebbe scontato il divorzio e sono varie le ipotesi per la sostituzione: da Paolo Vanoli all'ex capitano genoano Mimmo Criscito, oggi tecnico dell'Under 17 del Grifone. Un match da dentro o fuori, dunque, quello che affronterà Vieira con il suo Genoa, e che potenzialmente potrebbe risultare l'ultimo alla guida dei rossoblu, salvo esito positivo.