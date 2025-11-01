Genoa, inizia la nuova era: Ottolini e Vieira via, ufficiale Diego Lopez

Piena rivoluzione in casa Genoa . Dopo la sconfitta con la Cremonese , e a due giorni dal match contro il Sassuolo , cambiamenti continui per i rossoblù. Prima la separazione dal direttore sportivo Ottolini, poi anche dal tecnico Patrick Vieira : in panchina Criscito e Murgita. Nuova era per il Grifone, che ha annunciato una nuova figura dirigenziale: si tratta di Diego Lopez . Classe 1989, ricoprirà il ruolo di Chief of Football: per lui esperienze da direttore sportivo, capo-scouting e osservatore in società come Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens.

Genoa, ecco Diego Lopez: è ufficiale

“Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, hanno dichiarato il Presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

Queste invece le prime parole di Diego Lopez: “Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia. È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa”.