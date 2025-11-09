De Rossi: "Reazione da Genoa, la partita che ho chiesto"

Ostigard, Gudmundsson, Piccoli e Colombo: Genoa e Fiorentina sono costrette ad accontentarsi di un punto a testa , ma la squadra di De Rossi ( qui la sua presentazione in conferenza stampa ), alla prima da allenatore rossoblù, ha molto da rammaricarsi. Il Grifone, infatti, ha anche sbagliato un calcio di rigore, che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Al termine dell'incontro l'allenatore del Genoa in conferenza stampa ha detto: " Era la partita che avevo chiesto . Dobbiamo lavorare tantissimo ma si riparte dalla consapevolezza che dobbiamo fare tanto e che in partita hanno lottato con i denti contro una squadra molto forte. I ragazzi hanno reagito da Genoa . Sono contento di questo, gliel’ho detto e si riparte da qui. Negli episodi non siamo stati tanto fortunati ".

Genoa, De Rossi: "Punto importante"

"Lo stadio lo conoscevo - ha continuato -, l’atmosfera pure, mi ha emozionato. Poi ero teso. Non era facile staccarmi dalla Roma ma voglio vivere queste esperienze in maniera non fredda, mi voglio far travolgere da questo amore a suon di punti. Questa squadra ha bisogno di una gestione del pallone diversa. Oggi non era questa la mia richiesta. Si può migliorare tantissimo. È un punto importante ma è un punto importante in ottica pausa. Lavorare con una sconfitta che sarebbe stata immeritata non sarebbe stata la cosa migliore. Si lavora comunque. Vanoli? Abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Era il vice di Ventura in Nazionale, i nostri nomi nelle ultime settimane si sono intrecciati".

"Colombo ha segnato un gol da Gialappa's"

Sul rigore sbagliato: "Colombo ieri si è allenato e li tirava bene. Ci alleneremo su questo. A volte ti blocca un po' le gambe. Succede. I rigori li abbiamo sbagliati tutti, io per primo. Spero non sia un blocco mentale. Lui ci tiene tanto, ma come ci tengono anche gli altri. Ekhator ha la fascite plantare ma voleva esserci. Lorenzo ha fatto una bella partita, penso che il gol per l’attaccante è una pillola magica che può dare serenità in più. Col rigore sbagliato avrebbe potuto affossarlo, si è ripreso e ha fatto un gol un po’ da Gialappa’s (sorride ndr)". I rossoblù però hanno segnato il loro secondo gol di fila su calcio piazzato: "Mi fa molto piacere perché ora molte partite si decidono sui piazzati. Ci abbiamo lavorato tanto, dobbiamo lavorare tanto sui dettagli".