De Rossi ci mette la faccia sul rigorista: "Stanciu scelta mia. Pari col Milan giusto ma..."

Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari di San Siro contro il Milan deciso dalle reti di Colombo e Rafa Leao . Il tecnico del Genoa ha dichiarato: “Rigore? Marelli ha detto che non c’era, non sono d’accordo. Pareggio giusto per quello che si è visto in campo. Il Milan non meritava di perdere ma noi meritavamo di vincere. Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, c’è tanta amarezza".

Le parole di De Rossi

"Prima della partita io metto due rigoristi, erano Malinovskyi e Martin che erano fuori, Stanciu è stata una mia scelta, comprensibile vedendo chi c’era il campo, ma il calcio è questo. Mi dispiace che non si sia tolto questa soddisfazione, meritava questa gioia come tutti per la partita che abbiamo fatto". Poi su Colombo, De Rossi ha aggiunto: "Colombo è il giocatore ideale per qualsiasi allenatore, dà tutto e ha qualità e forza fisica, metterlo vicino a un’altra punta lo aiuta tanto. Se continua così per noi sarà fondamentale. Ha potenziale per giocare anche a livelli più alti”.