De Rossi avvisa il Genoa: "L'Inter ha l'orgoglio ferito. Alla squadra chiedo una cosa..."

Il tecnico dei rossoblù ha presentato in conferenza stampa il match di campionato contro i nerazzurri
2 min
De Rossi avvisa il Genoa: "L'Inter ha l'orgoglio ferito. Alla squadra chiedo una cosa..." © Getty Images
"Affrontiamo una squadra forte, motivata e a tutto aggiungiamo anche quella che potrebbe essere la cosa più pericolosa, ovvero l'orgoglio ferito di una formazione composta da campioni". Daniele De Rossi mette in guardia il suo Genoa verso la trasferta di Milano al cospetto di un'Inter, appena eliminata dal Bodo/Glimt in Champions League: "Sicuramente la squadra di Chivu avrà voglia di cancellare quella serata, è un match difficilissimo ma ne siamo consapevoli", aggiunge il mister che dovrà quasi certamente rinunciare a Norton-Cuffy che si è fatto male nel match casalingo col Torino che ha portato in dote molte indicazioni positive all'allenatore genoano: "Il primo tempo con i granata si avvicina molto alla mia idea di squadra, perchè siamo stati bravi a gestire la palla e sempre molto aggressivi: ho visto una squadra che aveva tanta voglia di vincere la partita. Però non possiamo accontentarci perchè poi, come abbiamo visto, il secondo tempo è stato meno perfetto quando invece in realtà la partita doveva essere ancora più facile", prosegue De Rossi che tornando anche alla gara di sabato al Meazza, allarga il discorso sul Genoa che vuole.

Le parole di De Rossi

"Ai ragazzi chiedo di non rassegnarsi alla mediocrità, perchè la mediocrità è accettare quello che tutti pensano che sia giusto, cioè vincere con il Torino, ma poi vai a Milano contro l'Inter e perdi. Questo discorso non mi sta assolutamente bene, anzi, dobbiamo ribaltarlo - spiega il tecnico del Grifone -. Poi il calcio è il calcio e se loro giocheranno al cento per cento delle loro possibilità e noi anche, probabilmente vinceranno loro perchè sono più forti. Ma la leggerezza non esiste, soprattutto in questa condizione di classifica, soprattutto per la maglia che indossiamo", conclude De Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

