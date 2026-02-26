De Rossi avvisa il Genoa: "L'Inter ha l'orgoglio ferito. Alla squadra chiedo una cosa..."

"Affrontiamo una squadra forte, motivata e a tutto aggiungiamo anche quella che potrebbe essere la cosa più pericolosa, ovvero l'orgoglio ferito di una formazione composta da campioni". Daniele De Rossi mette in guardia il suo Genoa verso la trasferta di Milano al cospetto di un'Inter, appena eliminata dal Bodo/Glimt in Champions League: "Sicuramente la squadra di Chivu avrà voglia di cancellare quella serata, è un match difficilissimo ma ne siamo consapevoli", aggiunge il mister che dovrà quasi certamente rinunciare a Norton-Cuffy che si è fatto male nel match casalingo col Torino che ha portato in dote molte indicazioni positive all'allenatore genoano: "Il primo tempo con i granata si avvicina molto alla mia idea di squadra, perchè siamo stati bravi a gestire la palla e sempre molto aggressivi: ho visto una squadra che aveva tanta voglia di vincere la partita. Però non possiamo accontentarci perchè poi, come abbiamo visto, il secondo tempo è stato meno perfetto quando invece in realtà la partita doveva essere ancora più facile", prosegue De Rossi che tornando anche alla gara di sabato al Meazza, allarga il discorso sul Genoa che vuole.