Benvenuti alla diretta di Inter-Bodo Glimt! I nerazzurri di Chivu - reduci dal successo in campionato sul Lecce - scendono in campo a San Siro con l’obiettivo di rimontare i 2 gol di svantaggio dopo il 3-1 subito all’Aspmyra Stadion. Una missione condivisa con le altre italiane in gara ai playoff di Champions League, che hanno visto Juve e Atalanta rientrare dalle rispettive trasferte con le mani tra i capelli. Mercoledì 25 toccherà infatti alle formazioni di Spalletti e Palladino provare a rimontare lo svantaggio contro Galatasaray e Borussia Dortmund.
21:49
Assedio Inter ma nessun gol
I nerazzurri rientrano negli spogliatoi a mani vuote nonostante l'assedio costante nella metà campo del Bodo. Un finale di primo tempo che aumenta la pressione sugli uomini di Chivu, che speravano di accorciare le distanze dai norvegesi almeno di un gol.
21:47
Finisce il primo tempo!
Duplice fischio a San Siro: 0-0.
21:46
1' minuto di recupero
21:45
42' - Altro rigore reclamato dall'Inter!
Barella cade in area e i nerazzurri chiedono un altro calcio di rigore per l'intervento in scivolata di Hogh. Intervento che viene però giudicato regolare.
21:44
41' - L'Inter reclama un rigore!
Cross di Frattesi murato da Berg che si immola con il braccio alzato. I nerazzurri contestano un fallo di mano ma la palla colpisce il fianco del centrocampista ed Hernandez lascia proseguire.
21:38
Thuram vs Hauge: numeri a confronto
21:37
35' - Occasione Bodo! Sommer c'è
Ci prova il Bodo che chiama per la prima volta in causa Sommer. Il portiere nerazzurro risponde presente sul colpo di testa di Evjen.
21:34
32' - Zielinski! Dribbling e tiro
Grande iniziativa di Zielinski che dribbla due uomini e si ricava lo spazio: palla di poco a lato.
21:33
30' - Bodo in riserva d'ossigeno
Barella sfonda in area e serve Pio Esposito, ma il suo sinistro viene ancora una volta respinto.
21:31
29' - Ancora Pio Esposito!
Barella la serve in mezzo, Pio Esposito si avvita e colpisce di testa: palla sul fondo.
21:29
27' - Frattesi di testa!
Inter ancora vicina al vantaggio con il colpo di testa di Frattesi sul corner battuto da Dimarco: Haikin risponde presente.
21:27
24' - Incursione di Bisseck!
Altra invasione del'Inter che guadagna un'altra occasione con l'incursione di Bisseck che la serve in mezzo, trovando però l'anticipo di Berg. La raccoglie allora Dimarco, che dalla distanz non trova la porta. I nerazzurri continuano a sfruttare le corsie laterali per superare le retrovie ospiti.
21:24
Dominio Inter
I nerazzurri hanno registrato il 67% di possesso palla nei primi 15 minuti di gioco.
21:20
18' - Panico in area Bodo
Dimarco e Frattesi scambiano in area e seminano il panico fra i norvegesi, che riescono però a difendere il parziale.
21:17
14' - Ancora Thuram!
Il francese sfiora ancora una volta il vantaggio con un destro potente e indirizzato sul secondo palo, che viene però deviato in angolo. Altra grande chance per i nerazzurri.
21:15
12' - Thuram divora il vantaggio!
Continua l'assedio dell'Inter. Thuram fallisce nell'uno contro uno con Haikin e non inquadra la porta. Ma la sua posizione era in fuorigioco
21:13
11' - Dimarco!
Ci prova l'esterno nerazzurro con un sinistro a giro spizzato dal portiere ospite che devia in angolo. Brivido per i nerazzurri che spingono alla ricerca del vantaggio.
21:12
10' - Presidio Inter nella metà campo ospite
L'Intere continua a mettere pressione sulle linee ben serrate del Bodo Glimt. Ci prova anche Frattesi che sfonda in area ma vede il cross deviato in angolo.
21:08
6' - Dimarco arginato da Sjovold
Altra incursione in area di Dimarco che subisce però la strettissima marcatura di Sjovold, bravo a guadagnare una rimessa dal fondo.
21:04
2' - Subito Inter!
Nerazzurri subito propositivi con Dimarco che la serve in mezzo per Pio Esposito che a sua volta colpisce di testa mancando di poco la porta.
21:00
È iniziata a San Siro!
Hernandez fischia l'inizio del match: comincia la missione rimonta dei nerazzurri.
20:54
A breve l'inizio del match
Manca poco al fischio d'inizio di Inter-Bodo Glimt.
20:49
Ronaldo: "Quanto peso? Ma basta!"
Così il Fenomeno: "È molto bello tornare e avere questo sentimento di questi tifosi sempre molto improntati per me. Sarà una serata bellissima e con tutta questa gente ad aiutare l’Inter nel successo di oggi". Poi, il siparietto con il suo ex allenatore al Real Madrid nel 2006/2007 Fabio Capello, che dagli studi Sky lo provoca: "Quanto pesi adesso?". Questa la risposta divertita di Ronaldo: "Ma ancora? Ma basta!". Queste invece le parole di Vieri: "Pio e Thuramo sono molto bravi. Noi siamo fatti vecchiotti, giochiamo a padel. Non sapremmo più giocare qui".
20:46
Premiati Ronaldo e Vieri
I due ospiti d’onore Ronaldo e Vieri ricevono in dono dal club le maglie numero 9 e 32. San Siro applaude commosso.
20:45
La Champions del Bodo in numeri
20:40
Finisce a Madrid: l'Atletico travolge il Brugge e vola agli ottavi
È terminata la sfida tra Atletico Madrid e Brugge, con i Colchoneros che hanno raggiunto gli ottavi di finale grazie al 4-1 del Metropolitano (all'andata era finita 3-3). Simeone affronterà una fra Liverpool e Tottenham.
20:37
Marotta: "Simeone all'Inter? Fake news"
Così il presidente dell'Inter: "Nello sport tutte le imprese sono possibili. Loro hanno un vantaggio importante ma non irrimediabile. Sono fiducioso nella squadra e nel supporto di tutta questa gente. Rispetto per gli avversari, ma senza paura e con la motivazione al massimo. Ronaldo? Il fatto di emulare sarebbe sufficiente a dare grinta ai nostri giovani. Le voci su un accordo con Simeone? È una fake news - ha risposto ai microfoni Sky - . Non c’è da parlarne. Siamo contenti di Chivu. Siamo stati fortunati forse. Ma nella sostanza Chivu dimostra con i fatti di essere un allenatore. Cosa comporterebbe l’eliminazione? Dal punto di vista economico è importante ma non rilevante. È anzitutto un appuntamento sportivo che gratifica la storia dell’Inter. Noi vogliamo onorarla. Se dovessimo mancare a questo appuntamento l’aspetto bilancistico lo dovremo a rimediare in corsa".
20:25
Inter in campo: boato al Meazza
Accoglienza trionfale per l'Inter, la cui entrata in scena è accompagnata dal boato di San Siro.
20:24
Bodo in campo: bordata di fischi
Gli uomini di Knutsen fanno il loro ingresso in campo accompagnati dai fischi assordanti di San Siro.
20:22
Tris di Sorloth nel poker Atletico
Nell'anticipo di giornata, l'Atletico Madrid conduce per 4-1 all'88' la sfida contro il Brugge, trascinato dalla tripletta dell'altro norvegese in campo oggi Alexander Sorloth.
20:15
La Champions dell’Inter in numeri
20:13
Chivu: "È tutto fattibile. Frattesi? Valore aggiunto"
Così il tecnico prima del fischio d'inizio: "È tutto fattibile. Sta a noi, alla nostra determinazione, al nostro atteggiamento, alla nostra responsabilità ed equilibrio da trovare perché è tutto fattibile. Frattesi titolare? È un valore aggiunto come tutti gli altri - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Lo ha fatto vedere in passato e a tratti anche quest’anno. Ha superato qualche difficoltà avute nei primi momenti della stagione. Come tutti deve dare il suo apporto alla causa".
20:10
Darmian: "Giocare senza ossessione"
Così l’esterno nerazzurro: "Abbiamo sbagliato l'approccio poche volte in questa stagione - ha dichiarato a Sky - . dobbiamo cercare il gol senza che diventi un'ossessione, sapendo che la partita sarà lunga. Dobbiamo essere noi stessi, senza presunzione"
20:07
Anche Ronaldo il Fenomeno a San Siro
Presenti al Meazza gli ex Inter Ronaldo il Fenomeno e Bobo Vieri fra gli oltre 70 mila accorsi per incitare gli uomini di Chivu alla rimonta. Sugli spalti di San Siro anche Pep Guardiola, possibile avversario di Inter o Bodo.
20:04
Il tabellone degli ottavi
La vincente del doppio confronto fra Inter e Bodo Glimt sfiderà agli ottavi una tra Manchester City e Sporting Lisbona: sorteggi in programma alle ore 12 del 27 febbraio.
19:59
Inter-Bodo Glimt: numeri e curiosità
19:57
Inter sempre agli ottavi dal 2021/2022
L’ultima eliminazione dell’Inter che è costata l’accesso agli ottavi di Champions rimanda alla stagione 2020/2021, quando sotto la gestione Conte non superò la fase a gironi chiudendo all’ultimo posto dietro Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Quell’annata vide però i nerazzurri tornare a conquistare lo scudetto dopo 11 anni.
19:55
Knutsen: "Chi parla del campo non è molto furbo"
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bodo ha replicato al suo omologo nerazzurro che all’andata aveva polemizzato sulle condizioni del campo: "Non ci posso fare niente, concentriamoci su ciò che possiamo controllare. Il Manchester City (che in Norvegia si era arreso per 3-1, ndr) non aveva nemmeno nominato il campo, ci hanno soltanto fatto i complimenti... Ora siamo noi a giocare in trasferta e a non essere abituati al campo di San Siro, ma pensiamo ad altro. Quello che fanno gli altri non è importante per noi, quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi per me. Giocare a San Siro sarà comunque un regalo, dobbiamo essere pronti a raccoglierlo". Qui la conferenza completa.
19:52
Inter-Bodo Glimt: le formazioni ufficiali
Questi 11 titolari di Chivu e Knutsen, con il tecnico nerazzurro che ha ridato la maglia da titolare a Davide Frattesi.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.
19:50
Chivu: “Settimana di me**a dopo la Juve!”
Queste le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Cosa ci ha insegnato la gara d'andata? Quello che già sapevamo prima. Che non sarebbe stata facile, avremmo dovuto adattarci meglio al clima partita. Non siamo stati in grado di farlo, ma sapevamo della forza della squadra. Non era un caso quanto fatto nel girone. Sapevamo potessero metterci in difficoltà, purtroppo non siamo stati all'altezza in alcuni momenti. Speriamo domani non accada di nuovo”. Qui la conferenza completa.
19:45
Playoff Champions: gli altri match
Questi gli altri incontri di giornata validi per il ritorno degli spareggi:
- Atletico Madrid-Bruges (in campo): 3-3 all’andata
- Newcastle-Qarabag: 6-1 per i Magpies all’andata
- Bayer Leverkusen-Olympiakos: 2-0 per le Aspirine all’andata
19:40
Il ko dell’andata
L’amara trasferta di Bodo ha aggravato il bilancio Champions dell’Inter, che aveva già messo a referto 3 ko nella fase a girone unico. Una sconfitta che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 20’ con Fet, salvo poi subire la rete del momentaneo 1-1 firmata da Pio Esposito al 30’. Nella ripresa, scoccata l’ora di gioco, la formazione di Knutsen - che in casa sia arresa alla Juve - trova il doppio vantaggio nel giro di pochi minuti trascinata dall’ex Milan Hauge e infine da Hogh, a segno rispettivamente al 61’ e al 64’ minuto.
19:38
Chivu senza Lautaro
I nerazzurri scendono in campo senza il proprio capitano, fermato da un risentimento al soleo sinistro nel corso della gara d’andata, dove è stato costretto a lasciare il campo dopo circa un’ora di gioco. Oltre la Champions, Lautaro Martinez salterà anche la sfida di casa contro il Genoa, la semifinale di Coppa Italia contro il Como al Sinigaglia e il derby della Madonnina in programma domenica 8 marzo.
19:35
La direzione arbitrale di Inter-Bodo Glimt
Questa la designazione arbitrale dell’incontro:
Arbitro: Hernandez (Spagna). Assistenti: Sanchez Rojo-Naranjo. IV uomo: Munuera. Var: Del Cerro Grande. Ass. Var.: Cuadra Fernandez.
19:30
Inter-Bodo Glimt: le probabili formazioni
Queste le panchine e i possibili schieramenti di Chivu e Knutsen: fischio d’inizio ore 21!
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Dumfries, Diouf, Frattesi, Sucic, Lavelli, Bonny.
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.
A disposizione: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Klynge, Riisnæs, Bassi, Määttä, Chooly, Blomberg, Helmersen, Bro Hansen.