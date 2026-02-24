Benvenuti alla diretta di Inter-Bodo Glimt! I nerazzurri di Chivu - reduci dal successo in campionato sul Lecce - scendono in campo a San Siro con l’obiettivo di rimontare i 2 gol di svantaggio dopo il 3-1 subito all’Aspmyra Stadion. Una missione condivisa con le altre italiane in gara ai playoff di Champions League, che hanno visto Juve e Atalanta rientrare dalle rispettive trasferte con le mani tra i capelli. Mercoledì 25 toccherà infatti alle formazioni di Spalletti e Palladino provare a rimontare lo svantaggio contro Galatasaray e Borussia Dortmund.

Così il Fenomeno: "È molto bello tornare e avere questo sentimento di questi tifosi sempre molto improntati per me. Sarà una serata bellissima e con tutta questa gente ad aiutare l’Inter nel successo di oggi". Poi, il siparietto con il suo ex allenatore al Real Madrid nel 2006/2007 Fabio Capello , che dagli studi Sky lo provoca: "Quanto pesi adesso?". Questa la risposta divertita di Ronaldo: "Ma ancora? Ma basta!". Queste invece le parole di Vieri: "Pio e Thuramo sono molto bravi. Noi siamo fatti vecchiotti, giochiamo a padel. Non sapremmo più giocare qui".

Così il presidente dell'Inter: "Nello sport tutte le imprese sono possibili. Loro hanno un vantaggio importante ma non irrimediabile. Sono fiducioso nella squadra e nel supporto di tutta questa gente. Rispetto per gli avversari, ma senza paura e con la motivazione al massimo. Ronaldo? Il fatto di emulare sarebbe sufficiente a dare grinta ai nostri giovani. Le voci su un accordo con Simeone ? È una fake news - ha risposto ai microfoni Sky - . Non c’è da parlarne. Siamo contenti di Chivu. Siamo stati fortunati forse. Ma nella sostanza Chivu dimostra con i fatti di essere un allenatore. Cosa comporterebbe l’eliminazione? Dal punto di vista economico è importante ma non rilevante. È anzitutto un appuntamento sportivo che gratifica la storia dell’Inter. Noi vogliamo onorarla. Se dovessimo mancare a questo appuntamento l’aspetto bilancistico lo dovremo a rimediare in corsa".

È terminata la sfida tra Atletico Madrid e Brugge, con i Colchoneros che hanno raggiunto gli ottavi di finale grazie al 4-1 del Metropolitano (all'andata era finita 3-3). Simeone affronterà una fra Liverpool e Tottenham.

Chivu: "È tutto fattibile. Frattesi? Valore aggiunto"

Così il tecnico prima del fischio d'inizio: "È tutto fattibile. Sta a noi, alla nostra determinazione, al nostro atteggiamento, alla nostra responsabilità ed equilibrio da trovare perché è tutto fattibile. Frattesi titolare? È un valore aggiunto come tutti gli altri - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Lo ha fatto vedere in passato e a tratti anche quest’anno. Ha superato qualche difficoltà avute nei primi momenti della stagione. Come tutti deve dare il suo apporto alla causa".

Darmian: "Giocare senza ossessione"

Così l’esterno nerazzurro: "Abbiamo sbagliato l'approccio poche volte in questa stagione - ha dichiarato a Sky - . dobbiamo cercare il gol senza che diventi un'ossessione, sapendo che la partita sarà lunga. Dobbiamo essere noi stessi, senza presunzione"

Anche Ronaldo il Fenomeno a San Siro

Presenti al Meazza gli ex Inter Ronaldo il Fenomeno e Bobo Vieri fra gli oltre 70 mila accorsi per incitare gli uomini di Chivu alla rimonta. Sugli spalti di San Siro anche Pep Guardiola, possibile avversario di Inter o Bodo.

Il tabellone degli ottavi

La vincente del doppio confronto fra Inter e Bodo Glimt sfiderà agli ottavi una tra Manchester City e Sporting Lisbona: sorteggi in programma alle ore 12 del 27 febbraio.

Inter-Bodo Glimt: numeri e curiosità