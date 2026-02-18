Bodo-Inter, diretta Champions: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu in Norvegia

BODO (Norvegia) - Benvenuti nella diretta dell' andata del playoff di Champions League tra Bodo Glimt e Inter. Archiviata la vittoria con polemiche contro la Juventus , i nerazzurri di Chivu tornano in campo per il delica to impegno europeo nell'impianto con erba sintetica della squadra norvegese che nella League Phase è stato fatale al Manchester City. Gli uomini di Knutsen hanno stupito alla loro prima partecipazione nella massima competizione Europa togliendosi lo sfizio di battere sia i citizens di Guardiola che l' Atletico Madrid di Simeone , addirittura al Wanda Metropolitano. Un impegno da non sottovalutare dunque per l'Inter che fallito l'aggancio diretto ai playoff vuole proseguire il proprio cammino per poi capire chi ci sarà da affrontare tra Manchester City e Sporting Lisbona . Primo atto nel gelo norvegese, ritorno tra una settimana a Milano. Fischio d'inizio alle ore 21.

20:58

L'ingresso in campo

Bodo e Inter entrano sul terreno del Aspmyra Stadium: inno della Champions e si parte

20:54

Tra poco Bodo-Inter

Squadre rientrate negli spogliatoi, sta per iniziare l'andata del playoff in Norvegia. Alle 21 lo start

20:43

Marotta: "Chiudiamo la pagina Inter-Juve"

Il presidente nerazzurro prima del Bodo torna su Inter-Juve: "Una pagina che vorrei chiudere che ha lasciato ammarezza in tutti. Pensiamo a questa serata e questa competizione con tre italiane presenti e spero passino tutte e tre, ne va del nostro movimento calcistico che ne ha bisogno. Non voglio creare alibi ma è una condizione rara e difficile. Non è di ultima generazione, spero che dal punto di vista agonistico non si registrino infortuni. Ci adatteremo però siamo abituati a queste difficoltà. Per noi la Champions è un grande orgoglio, la continuazione della storia del club, l'impegno di onorarla fino in fondo"

20:37

Bastoni nel prepartita

Il difensore nerazzurro prima della sfida con il Bodo ai microfoni di Amazon Prime: "Mi è servito qualche giorno per riflettere e ho voluto essere qua per metterci la faccia e spiegare quello che ho vissuto io. Quando ho sentito la mano di Kalulu ho sentito il contatto lieve e ho accentuato. La reazione mi è dispiaciuta anche se è stata umana. Più di 300 partite in carriera e non penso debba essere questa la storia che mi racconta. Mi dispiace aver deluso dal punto di vista comportamentale, ho deluso dal punto di vista umano chi crede in me. Io so chi sono e mi dispiace aver deluso"



20:29

Ecco anche il Bodo

Nel boato dello stadio la formazione di casa inizia il riscaldamento sul terreno di gioco

20:25

Inter in campo per il riscaldamento

I nerazzurri affrontano il gelo di Bodo ed inizio a prepararsi per il fischio d'inizio

20:23

Chivu parla prima di Bodo-Inter

Il tecnico dell'Inter nel prepartita ai microfoni di Prime: "Non deve cambiare nulla, dobbiamo pensare alla partita, dobbiamo accettare le condizioni climatiche e del campo. Se cerchi alibi rischi di non farcela. Dobbiamo essere pronti alla loro intensità in questo campo. Lo fanno da anni, un progetto che va avanti da anni e che ha portato risultati in questo campo e fuori. Non sarà semplice. Sono due partite da giocare, bisogna essere maturi e capire le condizioni. Consapevoli del fatto che si gioca a due manche, faremo di tutto per qualificarci".

20:17

Knutsen, le parole della vigilia

Il tecnico del Bodo infiamma la sfida Champions: "Ci siamo preparati, abbiamo visto quello che è successo con la Juve".



20:04

I brutti ricordi di Mkhitaryan

Il centrocampista nerazzurro ha già giocato sul campo del Bodo con la Roma, così ai microfoni di Prime: "Questo è un campo brutto su cui giocare, qui ci sono stato due volte e ho avuto due esperienze brutte. Sarà difficile, ma dovremo fare del nostro meglio anche in vista del ritorno. Non dobbiamo fare gli errori che hanno fatto gli altri avversari del Bodo, entreremo in campo per fare del nostro meglio".



19:53

Le formazioni ufficiali di Bodo-Inter

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito. All. Chivu

19:50

L'accoglienza in Norvegia

A poche ore dalla partita contro il Bodo/Glimt, il difensore nerazzurro Bastoni e in generale anche il calcio italiano finiscono nel mirino della stampa norvegese.



19:41

Dove vedere Bodo-Inter

Bodø/Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions League in programma alle ore 21 all'Aspmyra Stadion di Bodø, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

19:30

Le probabili formazioni di Bodo-Inter

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. Chivu

Aspmyra Stadion, Bodo (Norvegia)