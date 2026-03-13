"Allucinante, è gravissimo. Io nel calcio da 20 anni e devo...": De Rossi furia in conferenza

"Tutti i giorni i giocatori ci danno una risposta fantastica: quando arrivi poi è chiaro puoi essere il più bravo del mondo ma tu sei sul cavallo bianco e loro quelli sporchi brutti e cattivi. Ci metti però un attimo ad integrarti se hai un gruppo valido, se non hai la delicatezza di entrare vieni 'respinto' un po' dal gruppo. Loro dal primo giorno mi hanno dato apertura. Questa è una squadra che è in una situazione buona, anche se non ancora al sicuro. Ci sono state prestazioni che non dimentico ma dove abbiamo anche perso. La squadra ha sempre risposto presente dentro e fuori dal campo. I tifosi in trasferta? Sono il succo del calcio, ma non parlo solo dei nostri. E’ sempre antipatico, un peccato quando non vengono allo stadio anche gli avversari. Sono stati un po’ penalizzati ma si è visto a Cremona di cosa sono capaci. La nostra è una tifoseria diversa dalle altre. Il Bentegodi non sarà il Ferraris e loro saranno più lontani ma la motivazione nostra è che ci saranno. Non li deluderemo".

I cambi di formazione

"Formazione anti-Verona? Non lo so. Ad oggi ho ancora tre-quattro dubbi ancora. Io non voglio stupire. Faccio le scelte che ci possano dare più scelte di vincere quella partita. E’ una squadra che mi dà possibilità di scelta. Io so benissimo cosa sarebbe successo contro la Roma se avessimo perso con quella formazione. Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. Io oggi sarei stato qui a presentarmi come uno che doveva scusarsi perché aveva lasciato vincere la sua squadra ed è allucinante, è tutto figlio di una ferocia e di quanta gente ha voglia di chiacchierare, ma non ci torniamo perché siamo superiori a questo. Faccio le scelte perché penso che questo giocatore oggi ha più possibilità di farmi vincere la partita rispetto a un altro e quest'altro potrebbe farmi vincere subentrando e quindi questa è tutta una dinamica di scelte che non faccio solo io, lo fanno tutti quanti. A volte sono andato sulla continuità, una squadra che ha dato sempre risposte positive, altre volte ho cambiato perché volevo rinfrescare, altre volte invece ho cambiato perché tra la squadra che ha giocato una domenica prima e la squadra che ha giocato una domenica dopo c'erano grandi differenze di atteggiamento, differenze tattiche, differenze fisiche. Una volta Antonio Conte mi disse che se dovevo sbagliare di farlo con la mia testa e con le mie idee. Questo penso che sia il consiglio più importante".