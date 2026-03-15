"Un incubo, contro la Roma non ho potuto esultare": De Rossi vince e si sfoga

"Erano sette giorni che volevo esultare, la settimana scorsa non potevo. Mi sono scaricato oggi che era molto importante perchè era uno scontro diretto. Sottovalutare questa partita era un incubo, ma ho visto una squadra concentrata e il campo ha dato il suo responso. Era importante vincere, perché ora le partite diventano sempre più pesanti". Queste le parole di Daniele De Rossi, intervenuto per fare il punto sulla trasferta al Bentegodi, dove il Genoa si è imposto con il finale di 2-0 firmato Vitinha (61') e Ostigard (86'). Un risultato che segue il successo interno sulla Roma e che consente al Grifone di rientrare con 33 punti e un margine di sicurezza di 9 lunghezze dalla Cremonese, che lunedì 16 affronterà la Fiorentina nello scontro diretto per la salvezza. La prossima giornata, i rossoblù riceveranno l'Udinese all'appuntamento di venerdì 20. A seguire, la trasferta allo Stadium contro la Juventus in programma il 6 aprile. Così il tecnico del Genoa: "La paura più grande era sottovalutare la gara, ma ho visto la squadra molto concentrata. In settimana si è allenata bene e il campo poi da il responso di quello che fai. Nel primo tempo abbiamo fatto meno bene dal punto di vista del gioco, il campo era un problema e non era facile fare trame più veloci - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Nella ripresa ci siamo messi a posto e abbiamo fatto meglio, poi la differenza la fanno sempre le giocate dei singoli, che ci hanno permesso di portare a casa tre punti importantissimi. Frendrup? È un giocatore dalle potenzialità gigantesche, che qualsiasi allenatore vorrebbe. Ha una fonte inesauribile di corsa e di fiato, è intelligente nelle letture. Quando è in campo, io sono sereno. Deve migliorare nella gestione della palla, ci stiamo lavorando. Vedo dei grossi miglioramenti, può diventare un giocatore da top club".