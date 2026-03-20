Genoa-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

"Dobbiamo trasformare lo stadio in una bolgia vera, domani più che mai" ha affermato De Rossi ieri in conferenza stampa. "Deve essere così anche contro l'Udinese ma non esiste uno stadio che faccia gol". Il tecnico del Genoa suona la carica: il match di questa sera contro i friulani al Ferraris può dare una bella spinta ai rossoblù verso il traguardo della salvezza. Servirà il calore del pubblico rossoblù ma è poi in campo che il Grifone dovrà fare la differenza, dando seguito a quanto visto nelle ultime settimane. "Non siamo ancora salvi, dobbiamo ricordarcelo perché mancano ancora tantissimi punti - mette in chiaro alla vigilia - Siamo in un'ottima posizione, i punti che servono non saranno 50 ma molti di meno. Diciamo che siamo sulla strada giusta ma è ancora presto per festeggiare". Dall'altra parte del campo ci sarà l'Udinese di Runjaic, il quale in conferenza ha affermato: "Contro la Juventus noi non abbiamo mostrato il nostro lato migliore e loro hanno vinto in maniera meritata. Il Genoa ha qualità, mentalità, copre bene il campo, noi dovremo fare altrettanto domani. Se confrontiamo i nostri e i loro valori sono simili, quindi sarà decisivo l'aspetto mentale. L'obiettivo è come sempre fare punti e daremo tutto per raggiungerlo. Mi aspetto una prestazione migliore di quella contro la Juventus, proponendo un gioco più offensivo e diretto".