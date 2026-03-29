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Genoa, ansia per De Rossi: un big lascia la nazionale, a rischio la sfida contro la Juve!

A Pasquetta la sfida dell'Allianz Stadium contro la squadra di Spalletti, i rossoblù potrebbero dover fare a meno di un titolarissimo
2 min
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Genoa, ansia per De Rossi: un big lascia la nazionale, a rischio la sfida contro la Juve! © Getty Images
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Il Genoa in ansia in vista del match contro la Juve. Al rientro della sosta nazionali la squadra di Daniele De Rossireduce dal ko contro l'Udinese, affronterà i bianconeri di Spalletti: appuntamento all'Allianz Stadium lunedì, nel giorno di Pasquetta, con start alle ore 18. Ma i rossoblù per l'occasione potrebbero dover fare a meno di un giocatore importantissimo: si tratta di Brooke Norton-Cuffy, che è rientrato anzitempo dagli impegni con l'Inghilterra U21.

Genoa, Norton Cuffy in dubbio per la Juve

Il terzino destro del Genoa era stato convocato dall'Under 21 inglese per i match contro Andorra (finito 1-1) e Moldavia, validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Evidentemente qualcosa però è andato storto: il calciatore infatti ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Un problema che ha costretto il classe 2004 non solo a non essere convocato per la prima sfida con l'Andorra, ma anche ad abbondare anzitempo il ritiro dell'Inghilterra e a far ritorno in Italia. Già rientrato a Genova, lo staff medico del club rossoblù valuterà attentamente le sue condizioni, stabilendo così anche quando potrà riscendere in campo. Sta di fatto che, in attesa di accertamenti e analisi, la presenza di Norton-Cuffy per il match contro la Juventus di lunedì 6 aprile rimane in dubbio.

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