Genoa, ansia per De Rossi: un big lascia la nazionale, a rischio la sfida contro la Juve!

Genoa, Norton Cuffy in dubbio per la Juve

Il terzino destro del Genoa era stato convocato dall'Under 21 inglese per i match contro Andorra (finito 1-1) e Moldavia, validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Evidentemente qualcosa però è andato storto: il calciatore infatti ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Un problema che ha costretto il classe 2004 non solo a non essere convocato per la prima sfida con l'Andorra, ma anche ad abbondare anzitempo il ritiro dell'Inghilterra e a far ritorno in Italia. Già rientrato a Genova, lo staff medico del club rossoblù valuterà attentamente le sue condizioni, stabilendo così anche quando potrà riscendere in campo. Sta di fatto che, in attesa di accertamenti e analisi, la presenza di Norton-Cuffy per il match contro la Juventus di lunedì 6 aprile rimane in dubbio.