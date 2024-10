Inter e Milan a rischio penalizzazione? Inchiesta Figc: tutti gli scenari

Clausola di salvaguardia

"C’è un procedimento, noi abbiamo letto e sappiamo che la procura federale ha chiesto gli atti e ha aperto un’indagine. Sarà poi il procuratore a valutare se c’è l’articolo 25 o se c’è altro": ha spiegato Giancarlo Viglione, avvocato patrocinante in Cassazione e Responsabile dell’Ufficio Legislativo della Figc. "Io difendo l’articolo 4, che non ha solo l’Italia, ma anche altri in Europa. Anche Uefa e Coni. Tuttavia bisogna saperlo gestire altrimenti corriamo il rischio che qualcuno possa considerarsi contrario ai principi del diritto europeo. L’articolo 4 è una clausola di salvaguardia che va gestita con grande equilibrio: quando le condotte sono tipizzate, si ha maggiore difficoltà a utilizzare una clausola di salvaguardia". In occasione della presentazione del nuovo Codice di giustizia sportiva a Viglione è stato chiesto anche se la così detta responsabilità oggettiva non finisca per porre i club sotto ricatto: "Al di là dei fatti specifici, questo codice di giustizia sportiva all’articolo 7 ha una norma per effetto della quale il principio della responsabilità oggettiva trova un’attenuazione. Quando la società dimostra di aver fatto tutto il possibile per far sì che quella condotta non si realizzasse la sua responsabilità è esclusa o scriminata".