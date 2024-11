“Adesso vi dirò tutto”: Inter, clamorosa svolta nell’inchiesta Ultras

MILANO - "Vi parlerò dell’omicidio di Vittorio Boiocchi e della curva Nord". C’è stata una svolta clamorosa nell’inchiesta “Doppia Curva” sulle tifoserie di Inter e Milan e i loschi traffici legati a tutto ciò che riguarda lo stadio Meazza. Il capo ultras dell’Inter, Andrea Beretta, si è infatti pentito. Il leader della Nord, in carcere per l’omicidio del Antonio Bellocco, il rampollo dell’omonima cosca di ‘ndrangheta di Rosarno ucciso il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio, e per l’inchiesta dei pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra sui traffici illeciti delle curve milanesi, ha deciso di collaborare con i magistrati.