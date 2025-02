"Mi hai sempre dato una mano": la familiarità Inter con il boss dei parcheggi

Ultras, biglietti e maglie autografate

A colpire, come spesso accade con le conversazioni al centro dell’inchiesta “Doppia Curva”, sono i toni: le chat con Frattesi, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Bonera, Sensi, D’Ambrosio e tanti altri sono il consueto profluvio di “ti voglio bene”, “fratello” e cuoricini vari. In tutti i casi, la finalità è chiara: posti nei parcheggi di San Siro - storicamente pochi - per amici o famigliari in cambio di favori. Spesso biglietti, ma anche magliette autografate. Un clima di vicinanza, è il caso di chiarirlo, non penalmente rilevante: difficile imputare a chi cercava un parcheggio le corrispondenze con chi… gestiva i parcheggi. Anche l’inchiesta della Procura Figc - prossima alla chiusura con i relativi deferimenti - non dovrebbe contestare questi rapporti ai calciatori, come invece accadrà per chi ne ha intrattenuti con la tifoseria organizzata, esplicitamente vietati dalla giustizia sportiva, e può aspettarsi qualche giornata di squalifica.