Materazzi: "Conte all'Inter? Il passato non si dimentica"

MILANO - Se ne sono dette di tutti i colori in passato, l'uno emblema dell' Inter , l'altro della Juventus , avversari di mille sfide continuate anche fuori dal campo. La benedizione di Materazzi al nuovo tecnico dell' Inter Antonio Conte , e non potrebbe essere altrimenti, sa di "fiducia a progetto", fortemente legata ai risultati che saprà ottenere. Questo è quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore Campione del Mondo 2006 ai microfoni di Sky: "Spero che la società riesca a ottenere i risultati che sta sognando come tutti gli interisti e spero che Conte possa conquistare il loro cuore: non sarà facile perché il passato non si può dimenticare e cancellare, però ha fame. Con voglia e impegno l'interista sarà il primo ad amarlo. Sta a lui conquistarsi la fiducia di tutti quanti".

"De rossi è stato tradito"

Poi, sull'ex compagno di Nazionale, lasciato andare dalla Roma: "Non me ne vogliano i tifosi dell'Inter ma li ho traditi per andare a vedere il suo addio. Non merita quella sporcizia e quello che si sta dicendo in questi giorni. Lo conosco nei pregi e nei difetti, l'abbiamo aiutato al Mondiale. Ho una stima talmente grande che tutto quello che viene detto è superfluo. Per me vale tantissimo. Spero faccia quello che gli piace e che un giorno possa tornare alla Roma".