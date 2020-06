Inter, Conte: "Juve top, ma le romperemo le scatole fino alla fine"

MILANO - Classifica di Serie A omogenea, si mettono in linea anche Inter e Sampdoria che chiudono la giornata dei recuperi. La squadra di Conte batte Ranieri grazie alla ritrovata intesa vincente Lautaro Martinez-Lukaku e va a -6 dalla Juventus e -5 dalla Lazio. Una vittoria importante che tiene tutto aperto per i nerazzurri. Della partita ha parlato Conte a Sky: "Dico sempre ai miei giocatori di ammazzare sportivamente l’avversario quando hai le occasioni. Come contro il Napoli, anche oggi abbiamo creato tanto e sprecato. Poi arrivano le critiche. Siccome non abbiamo spazio per sbagliare con le partite così ravvicinate, dobbiamo capitalizzare le occasioni se vogliamo rimetterci in gioco".

Conte: "Juve top, ma vogliamo rompere le scatole"

"Siamo a sei punti, mancano 12 partite, quindi si può. Il mio augurio è recuperare tutti, vogliamo giocarci le nostre carte e non possiamo sbagliare. Serve il veleno per ammazzare l’avversario, serve questo per vincere trofei. Sono soddisfatto dei miei attaccanti, ma dobbiamo essere più cattivi. Anche oggi Eriksen poteva segnare, deve migliorare in queste circostanze. Non si può rischiare di leccarci le ferite o di avere rimpianti. Dobbiamo crescere, se invece di perdere con la Juve pareggi o vinci sei lì, è lì la differenza. Chi è davanti ha già margini di errore, la Lazio ha tutte le carte in regola per fare qualcosa di straordinario. Così come la Juve che sin questi anni ha dimostrato di essere superiore. Quest’anno per loro è più difficile anche per la situazione che abbiamo vissuto, ma restano top. Noi ci vogliamo inserire e rompere le scatole fino alla fine".