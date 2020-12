Inter su Giroud, contatti col Chelsea. Juve sullo sfondo

MILANO - Quattro gol in Champions hanno l’effetto di un biglietto da visita tempestato di diamanti, ma il primo a non stupirsi dell’exploit di Olivier Giroud a Siviglia è stato proprio Antonio Conte che, avendolo allenato al Chelsea , sa di che pasta è fatta il francese. L’ha capito pure Frank Lampard che, dopo averlo visto segnare quattro gol in 83,’ ha ricoperto di elogi il centravanti: «E’ un vero professionista, forse non è sempre continuo ma ha dimostrato di essere un grande esempio per i giovani che si affacciano al mondo del calcio». Ora Giroud attende che alle parole seguano dei fatti. Perché dietro i lustrini in terra andalusa c’è un malessere sempre vivo: il francese - invitato da Didier Deschamps , suo ct, a trovare una squadra dove giochi di più - è stato titolare soltanto in due occasioni (prima di Siviglia, in Coppa di Lega con il Tottenham), mentre in Premier Lampard l’ha utilizzato col contagocce: 17 minuti con il West Brom, 13 con il Burnley, 11 con il Tottenham e 3 minuti contro Sheffield United e Newcastle.

Lampdard: "Giroud? Prestazione incredibile"

La Juve resta sullo sfondo

Non a caso, nonostante dopo il poker di Champions Giroud si sia preso tutte le prime pagine dei giornali inglesi, Michel Manuello, suo procuratore, si è dato come dead line Natale per capire se c’è un’inversione di tendenza nelle scelte da parte di Lampard. Altrimenti Manuello tornerà all’assalto con Marina Granovskaia per chiedere di essere ceduto. Già presi i contatti con l’Inter a cui manca un attaccante per completare il reparto, mentre la Juve - per ora - resta sullo sfondo. Giroud guadagna 3.5 milioni e in Italia potrebbe firmare per 18 mesi. In estate le richieste del Chelsea erano 4 milioni più 1 di bonus, pretese che a metà stagione andrebbero comunque abbassate. L’Inter, che un inverno fa aveva strappato ai Blues il sì per Victor Moses, potrebbe pensare a una formula simile a quella che ha convinto il Manchester United e Ashley Young a puntare sul nerazzurro: per l’inglese era stato offerto un contratto di sei mesi con opzione, mentre ai Red Devils vennero garantiti poco meno di 1.8 milioni. [...]

