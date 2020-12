Inter, Zhang: Avanti con Conte. Ma ora serve lo Scudetto

MILANO - Nel day after nerazzurro, i dirigenti erano tutti ad Appiano. Ma il messaggio più forte è rimbalzato dalla Cina a firma Steven Zhang : «Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione e dobbiamo continuare a farlo ora. Il nostro obiettivo non cambia, lottare e dare tutto per il bene dell’ Inter . Insieme». Un attestato di fiducia importante soprattutto nei confronti di Antonio Conte che però deve dare una svolta altrettanto importante alla stagione, “approfittando” del fatto di non avere altri obiettivi che non siano quelli entro gli italici confini, ovvero - in ordine di importanza - scudetto e Coppa Italia.

Il piano B

Conte è consapevole che serva un piano B ma l’assenza di amichevoli estive e un calendario che non ha concesso pause tra campionato, Champions e Nazionali, non c’è stato tempo per allenare ma solo per gestire. Ciò nonostante, da qualche settimana ad Appiano viene provata pure la difesa a 4, quella può essere la grande novità - da utilizzare probabilmente in corso d’opera - che può essere utilizzata per dare l’assalto allo scudetto. Impossibile, non avendo più impegni in Europa, che l’Inter riesca ancora a nascondersi. Questo perché pure il destino di Conte è legato a doppio filo al risultato in campionato: l’allenatore a fine stagione avrà un solo anno di contratto e, nel caso, sarebbe economicamente più sostenibile un suo addio rispetto ad agosto, quando Steven Zhang firmò il patto di Villa Bellini che - come provano le parole del presidente - ha retto pure l’urto di un’inaspettata eliminazione dalla Champions.

