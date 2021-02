Conte attacca: "Lite con Agnelli? Ci vuole educazione"

Juventus-Inter 0-0: tabellino e statistiche

"L'Inter fa di nuovo paura"

L'allenatore, storico ex juventino, è comunque soddisfatto della sua Inter anche se esce dallo Stadium con qualche rammarico: "Avremmo dovuto concretizzare alcune situazioni create ed è un peccato, perché nei 180' si sono viste due squadre che hanno combattuto alla pari. Fino alla fine abbiamo provato a fare un gol che li mettesse ancora più in difficoltà. Abbiamo pagato dazio per alcuni errori fatti all'andata e purtroppo non ci è bastata la determinazione, ma degli errori bisogna imparare per poi ripartire. Siamo fuori dall'Europa e ora anche dalla Coppa Italia? L'importante - ha detto Conte - è che l'Inter ha ritrovato credibilità e a far paura agli avversari, come oggi ha fatto paura alla Juventus".