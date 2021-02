Logo Inter, scompare FC? La novità del club

MILANO - Il 2021 comincia pieno di impegni per l'Inter che sta progettando la sua nuova immagine. Come i serprenti cambiano pelle e aspetto facendo la muta, anche il club nerazzurro si prepara ad indossare una nuova immagine. Steven Zhang, nonostante l'offerta presentata da BC Partners, ha presentato la domanda per registrare quello che diventerà il nuovo marchio della società. Secondo quanto riporta FootyHeadLines, l'Inter, sulla stessa scia della Juventus, ha adottato uno stile minimal per quello che sarà il nuovo logo, in modo che sia più facile riconoscerlo con un solo sguardo. Dal marchio attuale scomparirebbe il colore oro e le lettere "FC". Al centro dei due cerchi concentrici di colore nero e azzurro ci saranno slo due lettere I e M di colore bianco.