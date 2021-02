Inter, Conte rifiuta il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia

Stavolta non lo ha accettato. A novembre lo aveva ricevuto per il ko casalingo di Champions contro il Real, adesso lo ha rifiutato dopo il caos scoppiato con il presidente Agnelli nel ritorno della semifinale di Coppa Italia Juve-Inter. Antonio Conte ha dribblato la corsa di Striscia La Notizia e di Valerio Staffelli, che ha provato a consegnare il quinto Tapiro d’Oro della carriera al tecnico nerazzurro: non tutto è andato liscio. Intanto la Procura della Figc inizia a muoversi sulla vicenda. Il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, ha aperto un'inchiesta "relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara. A riguardo - hanno spiegato da ambienti della Procura - è già stato convocato il quarto uomo Daniele Chiffi".