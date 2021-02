Suning garantisce l'appoggio all'Inter

MILANO - Inter informa ufficialmente gli investitori della ricerca di nuovi soci. Lo ha fatto con un passaggio della relazione sul primo semestre 2020-21 di Inter Media Communication, la cassaforte commerciale dove confluiscono tutte le entrate. Nel paragrafo titolato “aggiornamento della ricerca di potenziali partners per il gruppo” si legge quello che sta facendo Suning: «La proprietà sta trattando per fornire una serie di soluzioni in materia di continuità nella struttura economica e nella gestione della liquidità. Anche se Suning ha garantito il suo impegno nella continuità del supporto finanziario del club, è ragionevole e prudente guardarsi intorno. Con questo scopo Suning ha nominato alcuni advisor in Asia per individuare partner adatti sia per immettere liquidità che per altro. Questi colloqui proseguono».