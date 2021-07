Inter, Calhanoglu entusiasta: "Lautaro-Lukaku? Ci divertiremo"

MILANO - L'inter di Simone Inzaghi è al lavoro per preparare l'imminente stagione, a disposizione dell'ex allenatore della Lazio c'è anche Hakan Calhanoglu. L'ex Milan ha parlato ai microfoni con molto entusiasmo per questa sua avventura agli ordini di Inzaghi:"Alla Lazio ha giocato con Luis Alberto nel mio ruolo, e io e lo spagnolo siamo simili in qualcosa. Mi piace l'attenzione del mister, come mi parla, come ci sentiamo". Un Calhanoglu che scalpita per giocare con la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: "Non vedo l'ora di giocare con loro, prima dovremo conoscerci ma poi vogliamo divertirci".