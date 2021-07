Inter, vertice col Cagliari per Nandez e Nainggolan

MILANO - Si attende a breve un un vertice fra Inter e Cagliari per il futuro incrociato di Radja Nainggolan e Naithan Nandez mentre sulla fascia sinistra si pensa a Layvin Kurzawa (in uscita dal Psg) come alternativa per Alex Telles (in caso quest'ultimo sfumasse). Nandez è molto ricercato dagli interisti per la sua duttilità di movimento fra fascia e centrocampo ma i milanesi non vorrebbero cambiare formula dal prestito: eventualmente ci potrebbe pensare Lazaro (chiesto anche dal Benfica) o qualche centrocampista come Vidal a fare da contropartita oltre al fatto che le scelte per le fasce restano sempre vive come Bellerin dell'Arsenal o Dumfries del Psv passando per Hateboer dell'Atalanta, Zappacosta del Chelsea, Stryger Larsen e Molina dell'Udinese e Dest del Barcellona. I sardi vogliono aprire al prestito oneroso aggirandosi sui 2-3 milioni (oltre a volere delle garanzie fra un anno) mentre l'Inter non vuole legarsi l'obbligo di riscatto, dovendo anche liberare Nainggolan con una buonuscita di 4,5 milioni. Infine rimane il nodo Pinamonti, che piace a Giulini come sostituto in caso di partenza di Simeone ma guadagna 2,2 milioni e i nerazzurri dovrebbero contribuire a pagargli una parte dell'ingaggio per riuscire a scontare qualcosa dalla questione Nandez. Nelle ultime ore è saltato fuori anche il nome di Layvin Kurzawa, legato fino al 2024 al Psg ma in uscita quasi sicura: le passate trattative legate a Icardi e Hakimi potrebbero far pensare ad una buona riuscita dell'operazione, ma va anche detto che andrebbero gestite le altre forze della fascia sinistra: Perisic e Dimarco, senza dimenticare che la pista di Alex Telles è sempre viva (ma solo in caso di cessione in prestito con diritto di riscatto).