Inter, tutte le mosse per rinforzare la rosa del futuro

MILANO - Chiuso il mercato, si aprono subito nuove trattative per l'Inter. Si lavora meno sull'immediato, più sul futuro, per delineare la prossima Inter di Simone Inzaghi. Un futuro che comunque resta da decifrare, visto che, dopo aver completato la missione di chiudere la sessione di trattative con un attivo di 120 milioni, ora conterà capire i piani di Suning. Tradotto: i "sacrifici" basteranno o ne serviranno di nuovi? La pandemia ha lasciato strascichi ovunque, non solo in casa nerazzurra, sarà quindi importante capire l'andamento dei prossimi tempi per capire se i conti riusciranno a non scendere sotto i livelli di guardia. Ma è anche normale che la dirigenza dell'Inter stia già studiando le future mosse. Una, nemmeno tanto futura visto che è praticamente cosa fatta, il rinnovo di Lautaro Martinez, fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione più bonus. E su questa linea i colloqui in agenda sono qulli con Barella, Brozovic, De Vrij e Skriniar. Tra i giocatori in scadenza c'è Handanovic, si era ipotizzato un rinnovo fino al 2023. Si ipotizza anche un ruolo "alla Buffon": un secondo esperto da utilizzare in determinate gare, con l'arrivo nella prossima estate di un nuovo portiere. E si guarda ai giocatori in scadenza, come Onana dell’Ajax o Leno dell’Arsenal. In Italia sono graditi Cragno e Meret, per i quali servirebbero investimenti importanti. In avanti si può pensare a un paio di innesti: un centravanti erede di Dzeko e un altro attaccante che possa giostrare da seconda punta. In questo ruolo ci sono due giocatori accostati ultimamente all'Inter: Insigne e Raspadori. Per il secondo i nerazzurri hanno gettato le basi per un futuro affare. Per Insigne resta il nodo del rinnovo col Napoli, ancora tutto da decifrare.