L'Inter di Inzaghi specialista di rimonte

MILANO - E sono tre. Anzi quattro. Con la rimonta in casa del Sassuolo, l'Inter di Simone Inzaghi ha conquistato il terzo risultato utile consecutivo (due vittorie ed un pareggio) partendo da situazione di svantaggio. E visto che anche contro il Verona alla seconda giornata era arrivata una vittoria in rimonta, si può dire che i nerazzurri sono specialisti in materia. Ovviamente una grande parte del merito è del tecnico nerazzurro, che sta sostenendo alla grande un'eredità pesante come quella di Antonio Conte. Inzaghi ha dato la svolta alla gara del Mapei Stadium con i quattro cambi contemporanei, tra i quali Dzeko a cui sono bastati pochi secondi per andare in rete. Ma oltre agli uomini va analizzata anche la capacità trasformista della squadra: l'esempio più fugldo è Dimarco. Largo a sinistra o nella difesa a tre: due soluzioni che pemettono ai nerazzurri di mantenere l'equilibrio o spingere ancora di più, avanzando la posizione di Perisic più vicino agli attaccanti. Se Dzeko e Dumfries non fanno rimpiangere Lukaku ed Hakimi, in panchina Inzaghi non patisce di certo l'ombra del suo predecessore: anche la sua Inter ha carattere da vendere.