Inter, Izzo dal Torino per la difesa di Inzaghi

MILANO - L'Inter va a caccia di un centrale: Beppe Marotta ha più volte confermato che i nerazzurri, compatibilmente con la situazione economica, cercheranno di rinforzarsi sul mercato invernale. Sul piatto ci sono la questione relativa al portiere, con l'Inter in pole su Onana dell’Ajax in scadenza nel giugno 2022, e la questione vice-Dzeko un profilo come Scamacca ed è probabile che sia Sanchez a fargli posto. Inzaghi però si attende anche altri innesti, probabilmente in difesa. I centrali qui non mancano, ma è anche vero che il tecnico si è affidato pratiamente sempre ai tre big Skriniar, De Vrij e Bastoni. Insomma, probabilmente Inzaghi gradirebbe un quarto centrale che gli dia maggiore garanzia. Nei radar nerazzurri, già dai tempi di Conte, c'è Armando Izzo che è attualmente ai margini del progetto di Juric al Torino, complice un infortunio.Il jolly napoletano sembra con la testa altrove ed è assistito da Raiola che è in buoni rapporti con la dirigenza nerazzurra. Fra le soluzioni a basso costo, il 27enne Matthias Ginter in scadenza con il Borussia Monchengladbach. I nerazzurri seguono anche (assieme a Atalanta, Lazio e Napoli) Anel Ahmedhodzic, 22enne nazionale bosniaco del Malmoe.