Inter, Sanchez: "Sono un leone in gabbia. Più gioco e meglio mi sento"

MILANO - "Il calcio va così, ma più si gioca e più si sta meglio. Ho giocato contro la Lazio e pensavo di giocare anche questa sera. Avevo molta fame e volevo vincere qualcosa". Alexis Sanchez, autore del gol che ha deciso Inter-Juventus e permesso ai nerazzurri di alzare al cielo la sesta Supercoppa italiana della storia nerazzurra, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. "Io sono sempre stato bene ma non giocavo, E' una scelta dell'allenatore e si rispetta. Sono come un leone in gabbia, più gioco e meglio mi sento", ha dichiarato ai microfoni Mediaset al termine della gara.

Sanchez: "Conte mi metteva solo nel finale"

Alexis Sanchez ricorda il burrascoso rapporto con Antonio Conte. "Mi diceva che nessuno era come me, che mi metteva gli ultimi 15-20 minuti per fare la differenza. I campioni sono così, più giocano e meglio fanno. Pensavo di giocare questa partita dopo la prova con la Lazio, avevo fame di vincere. Ciclo vincente? Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta e non dobbiamo mollare".