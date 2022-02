Inzaghi: "Inter brava a dimenticare il derby. Perisic è forte"

MILANO - Simone Inzaghi sorride per il successo sulla Roma per 2-0 di stasera , che vale la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro elogia i suoi uomini, capaci di dimenticare in fretta la bruciante sconfitta nel derby di sabato scorso contro il Milan: "I ragazzi sono stati bravissimi perché non era una partita semplice - le parole di Inzaghi a Mediaset - la Roma ha qualità, ha un’ottima rosa e abbiamo tenuto benissimo il campo, meritando la semifinale, sapendo che venivamo da una brutta battuta d’arresto . Dopo due giorni e mezzo, organizzare una partita così non era facile, sono stati bravi".

Inzaghi, carezze a Perisic

Con tanti impegni ravvicinati (i prossimi sono contro Napoli e Liverpool), c'è rammarico per l'infortunio di Alessandro Bastoni: "Speriamo che non sia niente, la dinamica purtroppo dice che è caduto male. Adesso i medici faranno gli esami, speriamo di non perderlo per troppo tempo perché per noi è molto importante". Sul fatto che l'Inter, ogni tanto, ha delle pause durante i 90 minuti, Inzaghi dice: "Comandare la partita non è semplice. Lo facciamo quasi sempre, ma dobbiamo mettere in conto che ci sono gli avversari, che si chiamano Napoli, Milan, Liverpool, Roma. Dobbiamo mettere in conto che ci sono momenti in cui soffrire. Stavolta siamo stati bravi a tenere la porta inviolata". Infine ci sono parole d'elogio per Perisic, ancora una volta protagonista di un'ottima prestazione: "È un giocatore che da inizio anno sta avendo livelli altissimi. Sono contento, ma come i compagni. L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, siamo in semifinale di Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa, possiamo essere contenti. Abbiamo avversari forti e un cammino difficile, ma volevamo la semifinale e l’abbiamo ottenuta, con una Roma forte e contro un ottimo allenatore".

