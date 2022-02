Perisic, sì all'Inter: si tratta sulle cifre

MILANO - Ivan Perisic vuole restare all’Inter e, tra due-tre settimane, le parti si ritroveranno per iniziare a parlare concretamente di cifre. Questo l’esito del primo incontro avuto tra Beppe Marotta , Piero Ausilio e l’entourage del croato. Un sì che non era affatto scontato: il pressing di Simone Inzaghi per il rinnovo e un’intesa perfetta con l’allenatore hanno incrinato le certezze di inizio stagione dell’esterno. Problema è che il croato, oltre ad avere importanti pretese economiche, era alla ricerca di un progetto tecnico importante, e finora non si sono palesati club che soddisfassero entrambe le esigenze. Il club nerazzurro, nel frattempo, ha preso Gosens , ma questo non ha cambiato i piani su Perisic che, a 33 anni, non può certo pretendere di giocare ogni tre giorni per una stagione intera. L’interessato, anche a livello economico, vuole che sia riconosciuto il suo valore. Però il fatto che le parti abbiano deciso di rivedersi e iniziare a parlare di cifre, dimostra come ci sia la volontà di chiudere, magari a metà strada.