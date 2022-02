MILANO - Dopo Josè Mourinho un altro eroe del Triplete verrà presto celebrato da San Siro nerazzurro. Wesley Sneijder entra infatti nella Inter Hall of Fame: "È un grandissimo onore per me, sono davvero grato. Ai colori nerazzurri mi legano ricordi meravigliosi, che porto nel cuore. L’Inter è una famiglia e io sono onorato di farne parte".