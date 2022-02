Inter, caso Radu. L'agente: "Più forte di Onana, via a giugno. E su Handanovic..."

MILANO - "La scelta di Inzaghi è stata di non farlo giocare. Rispettabile, non entro nelle scelte tecniche, però sul piano umano Radu si meritava di giocare. È molto deluso. Si aspettava di giocare dato che la partita prima di Coppa era stato scelto come titolare. Era anche venuta tutta la sua famiglia dalla Romania per vederlo e non ha capito la scelta. La rispetta perché decide l'allenatore, ma è rimasto deluso". Queste le parole di Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, che parla del suo assistito ai microfoni di Radio Sportiva, esprimendo il suo malcontento per non aver trovato spazio in Coppa Italia contro la Roma. Poi, ancora sulle scelte di Inzaghi: "C'è la Champions, il campionato, non credo che Handanovic debba giocare per forza tutte le partite. Poi speriamo di no, ma se capitasse un infortunio cosa si fa con Radu? Gli si dice adesso vieni che servi? Ci vuole rispetto".