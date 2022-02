Gosens: "Inter, ora sono in una big. Douglas Costa il più forte mai affrontato"

Arrivato all'Inter nel mercato di gennaio dall'Atalanta, Robin Gosens scalpita per tornare in campo. L'esterno tedesco, infatti, è ancora ai box dopo l'infortunio che lo tiene lontano dai campi ormai da settembre -l a sua ultima apparizione risale al match di Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys -. In questa stagione solo 8 presenze condite da due reti e un assist. "Con questo tipo di infortuni, come quello che ho avuto, meglio non accelerare i tempi: l'importante è che stia bene e stia riprendendo fiducia. Mi sto allenando bene e miglioro giorno dopo giorno: secondo me non manca tanto, perché lavoro già in campo. Spero di rientrare al più presto. Comunque non voglio mettermi pressione, adesso non serve", commenta Gosens ai microfoni di Dazn. "Qui all'Inter mi ha colpito soprattutto la grandezza del club. Sono arrivato da una società sicuramente importante come l'Atalanta ma all'Inter sei in una squadra molto più grande, in una società e in un club storico".