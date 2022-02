Inter, rinnovi scudetto

MILANO - La prossima settimana dovrebbe essere quella della definizione formale dei rinnovi contrattuali dei dirigenti dell’area sportiva dell’Inter: Beppe Marotta , Piero Ausilio e Dario Baccin. Gli accordi sono in scadenza al termine della stagione. Se ne parla da tempo. Non c’erano molti dubbi sulla firma, come hanno ripetuto i diretti interessati nell'ultimo periodo. Nei prossimi giorni è atteso il momento dell’ufficializzazione con nuova scadenza fissata al 2025. Sistemata questa pratica, toccherà ai rinnovi più delicati dei vari Brozovic, Perisic e Handanovic, con vista su Skriniar che ha ancora una stagione (giugno 2023) ma va blindato rapidamente.