Calhanoglu: “Con l’Inter ho vinto un trofeo in appena sei mesi”

A caccia dell’impresa. È questa la missione che si ritrova davanti l'Inter, pronta ad affrontare la Champions League con una super montagna da scalare: il Liverpool di Klopp (guarda il match su Amazon Prime Video). Mercoledì a San Siro, per l'andata degli ottavi di finale, si presenta infatti una delle papabili per la conquista del trofeo. “Contro il Real Madrid non siamo riusciti a capitalizzare le nostre occasioni - ha detto Calhanoglu in conferenza stampa - Domani non deve succedere, sarà una gara molto intensa, dobbiamo riuscire a concretizzare le chance. I miei segreti? Cuore e mentalità. Sono venuto in una squadra che aveva appena vinto, mi hanno dato una grande mano, qui faccio un altro ruolo che mi piace molto, tocco di più la palla”.