Inzaghi bacchetta l'Inter: "Approccio sbagliato, ora 13 finali"

MILANO - "Sono molto arrabbiato ". Così parla Simone Inzaghi subito dopo il ko incassato a San Siro dal Sassuolo , che ha negato alla sua Inter il sorpasso in vetta al Milan . Nel mirino c'è "l' approccio " con cui i suoi sono scesi in campo: "perché una squadra che vuole vincere lo scudetto non può approcciare una gara in questo modo - dice il tecnico nerazzurro -. Mi dispiace perché avevamo avuto tre giorni dopo il match contro il Liverpool per preparare questa sfida, contro una squadra che qui a San Siro aveva già vinto sul Milan e battuto anche la Juve a Torino".

Inter-Sassuolo 0-2: statistiche e tabellino

"Scudetto? Restano 13 finali"

Un match storto che Inzaghi non è riuscito a raddrizzare in corsa: "All'intervallo volevo cambiarne più di due, siamo passati ai due mediani con il trequartista per riaprirla ma ci è mancato l'episodio, perché comunque abbiamo creato tanto". Per l'allenatore interista non esiste però un problema del gol: "Creiamo occasioni e quindi torneremo a segnare. Il problema, ripeto, è stato l'approccio che non doveva essere questo al di là delle fatiche europee, delle assenze e dei meriti di un Sassuolo che ha giocato bene e aveva anche una maggiore freschezza atletica rispetto a noi". Finale sulla corsa scudetto: "Ora dobbiamo essere bravi a metterci questa partita alle spalle e preparare la prossima. Restano 13 finali e vogliamo andare avanti".