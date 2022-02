Inter, Suning va avanti

MILANO - Continuano i movimenti per comprare l'Inter. Secondo indiscrezioni, nelle scorse settimane Suning ha rifiutato un'offerta pari a 900 milioni. Quindi inferiore alla cifra che viene ritenuta corretta da parte della famiglia Zhang , fissata a un miliardo. Nei prossimi mesi ci potrebbero essere ulteriori sviluppi e novità, visto che se condo altre ricostruzioni, sarebbero in corso altre negoziazioni. La provenienza dei soggetti interessati dovrebbe essere americana. Questa da 900 milioni sarebbe quindi la seconda proposta di acquisto dell’Inter rifiutata dopo quella del fondo inglese Bc Partners, un anno fa. Non è, infatti, chiaro se è possibile inserire nella lista anche il fondo sovrano saudita Pif, visto che alcune fonti dicevano che gli attuali proprietari del Newcastle avrebbero trattato per l’Inter fino alla metà di settembre virando poi sugli inglesi, in assenza di un accordo completo con Suning. Secondo altre informazioni, invece, l’interesse di Pif non sarebbe mai stato davvero concreto. Resta il fatto che la famiglia Zhang prosegue nella volontà di mantenere la maggioranza dell’Inter, come ha confermato l’amministratore delegato della parte economica del club, Alessandro Antonello, parlando al Financial Times.