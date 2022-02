Inter, Handanovic e Lautaro: crisi doppia

MILANO - Da una parte Samir Handanovic, dall’altra Lautaro Martinez. Sono loro i simboli del periodo nero dell'Inter. La voglia di superare il periodo difficile c’è, così come la convinzione di non essere usciti dai binari giusti. E' evidente però che servirà una svolta generale, in particolare da parte di due giocatori fondamentali per le sorti della squadra, Handanovic e Martinez: semplicemente gli estremi. Il portiere da un pò di tempo è tornatoa mostrare incertezze, mentre l'argentino non segna su azione dal 17 dicembre. Nel ko col Sassuolo entrambi non sono esenti da colpe: il portiere è sembrato non irreprensibile sul tiro centrale e non potente di Raspadori, l’attaccante invece a metà ripresa a porta vuota si è divorato da pochi metri il possibile gol dell’1-2. Urge una svolta e per farlo c'è subito una partita: quella di venerdì in casa del Genoa.